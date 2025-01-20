Галатасарай – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Следите за седьмым поединком "бело-синих" в новом формате второго по престижности еврокубка.

Во вторник, 21 января, киевское "Динамо" сыграет с турецким "Галатасараем" в матче предпоследнего, седьмого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Али Сами Ен" в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени.

После шести туров команда Александра Шовковского занимает последнее, 36-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы, не набрав ни одного очка. Разница забитых и пропущенных "бело-синими" мячей составляет 1:15.

Киевляне стали первой командой, которая досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Так что матч с "Галатасараем" и заключительный поединок текущей еврокампании с латвийским РФШ (30 января) уже не будут иметь для вице-чемпиона Украины турнирного значения.

"Галатасарай" продолжает борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы. Стамбульский клуб сейчас расположился на шестой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 12 очков.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Галатасарай" – "Динамо".