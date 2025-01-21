"Челсі" перервав тривалу безвиграшну серію та увірвався до топ-4 АПЛ (відео)

"Сині" на своєму полі розібралися з "Вулвергемптоном".

"Челсі" вдома обіграв "Вулвергемптон" в заключному матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 3:1 .

Господарі відкрили рахунок на 24-й хвилині зустрічі – відзначився Тосін Адарабіойо. Перед перервою "вовки" відновили паритет у грі завдяки голу Метта Доерті на 45+5-й хвилині.

У другому таймі команда Енцо Марески була сильнішою за свого суперника. На 60-й хвилині "синіх" знову вивів уперед Марк Кукурелья, а ще через п'ять хвилин перевагу лондонського клубу збільшив Ноні Мадуеке.

Зазначимо, що український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик, який здав позитивний тест на допінг, продовжує бути тимчасово відсторонений від футболу.

Огляд матчу "Челсі" – "Вулвергемптон"

Таким чином, "Челсі" перервав свою п'ятиматчеву безвиграшну серію в АПЛ і з 40 очками вийшов на четверте місце турнірної таблиці. "Вулвергемптон" (16 балів) розташовується зовсім поруч із зоною вильоту – на 17-й сходинці.

У наступному турі "сині" на виїзді протистоятимуть "Манчестер Сіті", а "вовки" приймуть "Арсенал". Обидва матчі відбудуться 25 січня.

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