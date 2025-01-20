Шахтар – Брест: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У середу, 22 січня, донецький "Шахтар" зіграє з французьким "Брестом" у матчі сьомого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Через повномасштабну війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для "гірників" поєдинок відбудеться на "Фельтінс-Арені" в німецькому Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Після шести турів "гірники" з 4 очками посідають 27-ме місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів, зберігаючи шанси на вихід до плейоф.

Чинний чемпіон України зіграв унічию проти "Болоньї" (0:0), розгромно програв "Аталанті" (0:3), поступився "Арсеналу" (0:1), здобув перемогу над "Янг Бойз" (2:1), драматично програв ПСВ (2:3) та зазнав нищівної поразки від "Баварії" (1:5).

"Брест" розташовується на сьомій позиції турнірної таблиці ЛЧ, маючи у своєму активі 13 балів. Французький клуб обіграв "Штурм" (2:1), розгромив "Зальцбург" (4:0), зіграв унічию з "Баєром" (1:1), здолав "Спарту" (2:1), розгромно програв "Барселоні" (0:3) та подужав ПСВ (1:0).

Де дивитися матч Шахтар – Брест

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Прогнози букмекерів на матч Шахтар – Брест

Букмекери приблизно однаково оцінюють шанси команд у прийдешньому поєдинку. На перемогу "гірників" можна поставити з коефіцієнтом 2,70. Нічия – 3,45. Виграш представника чемпіонату Франції – 2,66.

В оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Додамо, що в заключному, восьмому турі основного раунду Ліги чемпіонів 29 січня "Шахтар" завітає у гості до дортмундської "Боруссії", а "Брест" прийме мадридський "Реал".

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