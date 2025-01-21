Шахтар – Брест: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Стежте за сьомим поєдинком "гірників" у новому форматі найпрестижнішого єврокубка.

У середу, 22 січня, донецький "Шахтар" зіграє з французьким "Брестом" у матчі сьомого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Через повномасштабну війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для "гірників" поєдинок відбудеться на "Фельтінс-Арені" в німецькому Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Після шести турів "гірники" з 4 очками посідають 27-ме місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів, зберігаючи шанси на вихід до плейоф.

"Брест" розташовується на сьомій позиції турнірної таблиці ЛЧ, маючи у своєму активі 13 балів.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Брест".