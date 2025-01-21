Шахтер – Брест: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Следите за седьмым поединком "горняков" в новом формате самого престижного еврокубка.

В среду, 22 января, донецкий "Шахтер" сыграет с французским "Брестом" в матче седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Из-за полномасштабной войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашний для "горняков" поединок состоится на "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

После шести туров "горняки" с 4 очками занимают 27-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов, сохраняя шансы на выход в плей-офф.

"Брест" располагается на седьмой позиции турнирной таблицы ЛЧ, имея в своем активе 13 баллов.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Брест".