Як уникнути штрафу за ПДР: поради юристів

Попередження може бути винесене у випадках малозначних порушень, які не створюють серйозної загрози безпеці на дорозі.

В Україні порушення правил дорожнього руху зазвичай карається адміністративними штрафами, але в окремих випадках поліцейські можуть обмежитися попередженням.

Юридичні експерти пояснили, коли така можливість може бути реалізована, повідомляє "Автотема".

Попередження може бути винесене у випадках малозначних порушень, які не створюють серйозної загрози безпеці на дорозі. Наприклад, якщо водій трохи перетнув стоп-лінію або обрав для руху ліву смугу за наявності вільної правої.

Водії мають право звернутися до патрульного з проханням замінити штраф на попередження, посилаючись на статтю 22 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Проте варто пам’ятати, що рішення залишається за поліцейським, який оцінює ситуацію.

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Важливо зазначити, що закон не містить чіткого переліку порушень, які можна вважати малозначними, а також не зобов’язує інспекторів виносити попередження замість штрафу. Успіх такого прохання багато в чому залежить від конкретних обставин, стилю спілкування з поліцейським та навіть його настрою.

Таким чином, для водіїв є шанс уникнути штрафу у незначних випадках, але це вимагає виваженого підходу до спілкування з представниками правоохоронних органів.

Нагадаємо, в Україні технічний огляд не є обов'язковим для всіх автомобілів, але для певних категорій транспорту вимоги є дуже суворими. Обов'язковий техогляд мають проходити автобуси, вантажівки, таксі та комерційні машини. Водії, які керують транспортом без відповідних документів, можуть отримати штраф в розмірі 340 гривень. У разі повторного порушення передбачений адміністративний арешт.