Галатасарай – Динамо: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Во вторник, 21 января, киевское "Динамо" сыграет с турецким "Галатасараем" в матче предпоследнего, седьмого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Али Сами Ен" в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени.

После шести туров команда Александра Шовковского занимает последнее, 36-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы, не набрав ни одного очка. Разница забитых и пропущенных "бело-синими" мячей составляет 1:15.

Ранее "Динамо" разгромно проиграло "Лацио" (0:3), уступило "Хоффенхайму" (0:2), потерпело поражение от "Ромы" (0:1), потерпело сокрушительное поражение от "Ференцвароша" (0:4), уступило "Виктории" Пльзень (1:2) и разгромно проиграло "Реал Сосьедаду" (0:3).

Киевляне стали первой командой, которая досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Так что матч с "Галатасараем" и заключительный поединок текущей еврокампании с латвийским РФШ (30 января) уже не будут иметь для вице-чемпиона Украины турнирного значения.

"Галатасарай" продолжает борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы. Стамбульский клуб сейчас расположился на шестой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 12 очков.

Где смотреть матч Галатасарай – Динамо

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Прогнозы букмекеров на матч Галатасарай – Динамо

Абсолютным фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Галатасарай". На победу турецкого клуба принимаются ставки с коэффициентом 1,24. Ничья – 6,50. Выигрыш "Динамо" – 12,50.

Напомним, в обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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