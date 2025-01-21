Зеленский объяснил, может ли дипломатия обеспечить безопасность Украины

Глава государства отметил, что ключевым условием для стабильного мира является обеспечение надежных гарантий безопасности для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность сильной дипломатии для достижения устойчивого мира.
Об этом Зеленскийзаявил во время выступления на Давосском экономическом форуме 2025 года.
"Мы должны подойти к любой дипломатии, которая приведет, я в этом уверен, к окончанию войны. Вопрос какой она будет? Если дипломатия будет сильной и после этой дипломатии, и после тех или иных форматов переговоров у Украины будут крепкие гарантии безопасности, что исключит возможность возвращения Путина с войной — это будет устойчивый, справедливый, сильный мир для Украины и для Европы, как я это говорил. честно, для Америки, а также для всего мира", – отметил глава государства.
В то же время, он предупредил, что слабые или неопределенные гарантии могут привести к возвращению России к войне.
"Но если будут слабые гарантии безопасности, будет неуверенность, будут только слова, то соответственно и от России вы получите только слова, и они снова вернутся с войной", — добавил президент.
Напомним, Зеленский ответил, может ли Иран отправить свое войско против Украины.
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