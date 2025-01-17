"Зимова єПідтримка" в "Дії": хто активніше подається і оформлює виплати на дітей

Нагадаємо, на що ще можна витратити "зимову" тисячу.

Вже 10 млн українців та українок подалися на виплату 1 000 грн за програмою "Зимова єПідтримка". За півтора місяці заявки відправили майже половина всіх користувачів застосунку "Дія", а виплати на дітей оформили майже 2,5 млн громадян.

Про це стало відомо 16 січня із заяви сервісу держпослуг "Дія".

Цікаво, що 14% заяв надійшло від внутрішніх переселенців. До того ж жінки подаються активніше — 68% заяв надіслали саме вони.

На що можна витратити "зимову" тисячу

В "Дії" нагадали, що 1000 грн від держави можна витратити на облігації та донати армії, оплату комунальних послуг, послуги у медичній галузі, освіту, транспорт, мобільний зв’язок, страхування, українські книги та ліки з програми "Національний кешбек".

Заявки на виплату прийматимуться упродовж грудня 2024-лютого 2025 року.

Нагадаємо, виплати "Зимової єПідтримки" вже активно надходять українцям.