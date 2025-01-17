Розгортання іноземних військ в Україні: розкрито три сценарії

Іноземні війська в Україні можуть розгорнути за трьома сценаріями. А тим часом стало відомо, які вимоги диктатор Путін висуне на переговорах із Трампом.

Про все це розповіла Аліна Туришин в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

Видання The Telegraph пише, що Британія і Франція ведуть переговори про відправку миротворчих військ до України. Розгортання західних солдатів могло б допомогти підтримати післявоєнне врегулювання між Києвом і Москвою.

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Зазначається, що лідер Франції підтримує цю ідею і вже говорив про це з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. У Лондоні та Парижі не заперечували, що прем'єр-міністр Великої Британії і Макрон обговорювали цю можливість під час зустрічі минулого тижня.

Офіційні особи тримають у таємниці подробиці розмов. Одне з джерел у британському уряді, на яке посилається видання, заявило, що є ширше питання про загрозу, під якою можуть перебувати ці війська, і чи не стане це ескалацією.

Ця пропозиція надійшла в той час, коли європейські лідери намагаються вирішити, як продовжувати підтримувати суверенітет України, оскільки новообраний президент Дональд Трамп наполягає на тому, щоб Київ уклав мирну угоду з Росією. США пропонують розгорнути європейські війська для моніторингу миру.

Трамп увійде до Білого дому 20 січня і вже неодноразово заявляв про те, що хоче покласти край російсько-українській війні якнайшвидше. Однак, досі не відомо, як це може відбутися та на яких умовах.

Три сценарії розгортання британських військ

Видання The Telegraph змоделювало три сценарії ймовірного розгортання британських військ в Україні.

Сценарій 1 передбачає замороження лінії бойового зіткнення в Україні і передачу під контроль РФ окупованих територій на сході та півдні. За цього сценарію британські підрозділи патрулюватимуть буферну зону, зокрема, винищувачами та гелікоптерами, а в тилу - сили швидкого реагування з бронетехнікою, будуть готові відбити можливий російський наступ.

Сценарій 2: оборонне "кільце" для Києва. Створення оборонного кордону навколо української столиці, що звільнить ЗСУ для стримування будь-якого просування російських військ.

Сценарій 3 передбачає, що навчання військових іноземними інструкторами буде перенесено на Захід України, а системи ППО з Польщі створять повітряний "захисний щит". Наразі цей сценарій введення західних військ в Україну вважають найменш суперечливим.

Угода про "100-річне партнерство"

Британські чиновники в коментарі виданню The Telegraph підкреслили, що вони ще не повністю схвалили пропозицію про відправлення військ до України.

Зранку 16 січня стало відомо і про те, що до Києва з неоголошеним візитом приїхав прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер, щоб підписати з президентом України Володимиром Зеленським угоду про "100-річне партнерство" між двома країнами. Він уперше з моменту його вступу на цю посаду зустрінеться з лідером України.

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Угода охоплюватиме такі сфери, як оборона, наука, енергетика та торгівля. Зокрема, це партнерство має посилити військову співпрацю з питань морської безпеки і закріпить за Великою Британією статус пріоритетного партнера України в енергетичному секторі, стратегії видобутку критично важливих корисних копалин і виробництві екологічно чистої сталі.

Лондон заявляє, що 100-річний договір є частиною гарантій безпеки і допоможе забезпечити, щоб Україна "ніколи більше не була вразливою до тієї жорстокості, яку їй завдала Росія".

За словами Зеленського, він та Стармер також обговорять план, запропонований президентом Франції, який передбачає розміщення в Україні військ Франції та інших західних країн для нагляду за дотриманням потенційної угоди про припинення вогню у майбутньому.

Путін приготував умови щодо України

Видання Reuters пише, що радники Трампа тепер визнають, що розв’язання питання війни в Україні потребуватиме місяців або навіть більше.

Адміністрація Трампа вже заявила, що триває підготовка зустрічі з Путіним, а також телефонної розмови. Водночас прессекретар Путіна Пєсков заявив, що ніякої істотної підготовки до переговорів ще не відбулося.

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Росія також подала неоднозначні сигнали щодо можливої мирної угоди, вітаючи прямі переговори з Трампом, водночас відкидаючи деякі ідеї, висунуті його радниками, як нездійсненні.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Трамп може відіграти вирішальну роль у завершенні війни з Росією й допомогти зупинити Путіна.

За останні місяці Росія досягла значних успіхів на полі бою. Попри те, що це коштує Москві величезної ціни з точки зору людей і техніки, багато аналітиків стверджують, що у Путіна є стимул гальмувати мирну угоду. І поки він намагається отримати контроль над більшою частиною української території.

Хоча точні контури мирного плану Трампа все ще обговорюються, радники наступного президента США загалом підтримують зняття можливості членства України в НАТО, принаймні в осяжному майбутньому, і заморожування поточних бойових ліній.

Тим часом видання Bloomberg із посиланням на власні неназвані джерела повідомляє, що Путін має намір висунути на майбутніх перемовинах з Трампом низку "жорстких" вимог до України.

За даними співрозмовників агентства, Путін домагатиметься того, щоб Україна ніколи не вступила в НАТО. Російська сторона заявляє, що Україна повинна бути нейтральною, безпечною та не може стати форпостом НАТО чи США. Кремль вимагає, щоб цей нейтральний статус був закріплений у Конституції України.

Його другою важливою вимогою буде накладення обмежень на військовий потенціал України. Кремль нібито не проти того, щоб окремі країни-члени НАТО могли й надалі постачати зброю Україні в межах двосторонніх безпекових угод, але наполягає, що будь-яка така зброя не має застосовуватися проти РФ або для відвоювання захоплених українських територій.

Також російські умови нібито містять збереження за РФ щонайменше фактичного контролю над майже 20 відсотками території України, які та окупувала, включно з Кримом. Утім, один зі співрозмовників видання визнає, що Росія відкрита до обміну територіями.

Трамп обіцяє “швидку” зустріч з Путіним

13 січня обраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з Путіним "дуже швидко" після того, як він вступить на посаду. Він не назвав точної дати зустрічі, яка стане першою між лідерами двох країн після початку повномасштабної війни Росії з Україною в лютому 2022 року.

Коли його запитали про його стратегію припинення війни, Трамп сказав наступне: “Ну, є лише одна стратегія, і вона залежить від Путіна, і я не можу уявити, що він надто в захваті від того, як все пішло, тому що це пішло не зовсім добре для нього. І я знаю, що він хоче зустрітися, і я збираюся зустрітися дуже швидко. Я б зробив це раніше, але... потрібно потрапити в офіс. Для деяких речей ви повинні бути там".

Раніше повідомлялося, що Швейцарія та Сербія готові прийняти зустріч Трампа і Путіна, якщо вони цього захочуть. В адміністрації Трампа також заявляли, що у США знають, як посадити кремлівського диктатора за стіл перемовин України та Росії.

Для цього Трамп готовий піти на певні кроки. А саме, він розглядає варіант зняття обмежень на далекобійні удари України по Росії. Це знадобиться для схилення Путіна до переговорів. Тоді економіка й військова машина Кремля дуже швидко видихнуться. Ще один важіль впливу на Росію, який розглядають у США, – енергетичні санкції.

Володимир Зеленський в інтерв'ю польським ЗМІ заявив, що шанс закінчити війну у 2025 є. За його словами, Трамп хоче закінчити її, новий лідер США подає такі месенджі як і публічні, так і не публічні. Він спроможний тиснути на Росію і змусити Путіна до дипломатії, сказав президент України.

Також Зеленський переконаний, що Путін боїться США, Китай та об’єднану Європу. А ЄС без армії України не спроможний воювати з РФ. Російська армія більша ніж вся армія Європейського Союзу, більше зброї, більше людей і більше нахабства, каже він. Також він додав, що Україна має зробити все, щоб війна в цьому році закінчилася.

На запитання журналістів, чи вважає Зеленський, що модель Трампа буде більш ефективною, лідер України не відповів чітко, але додав, що важливим моментом було те, що США були у союзі з ЄС у постачанні зброї, санкційній політиці. Це те, що відбулося у термін Байдена.

Слабка позиція США полягала в тому, що санкції та зброя надходили повільно, хоча, за словами президента, Київ просив піти на ці кроки ще до повномасштабного вторгнення.

Зеленський також додав, що ніколи не зрозуміє, чому Україна не могла бути посилена системами ППО від Сполучених Штатів в той час, коли гинуть люди. Зеленський наголосив, що Захід досі не розуміє одну просту річ - те, що росіяни підуть далі.

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На запитання медійників, чи працює час зараз проти України, він відповів, що складно сказати, що війна працює на користь будь-якої сторони. Президент підкреслив, що Трамп повинен запропонувати Україні конкретні гарантії безпеки, які будуть корисними не лише для Європи, а й стануть сигналом для Росії, що українці зможуть захистити себе та інші країни, якщо "Путін знову піде".

Водночас міністр оборони США Ллойд Остін і держсекретар Ентоні Блінкен, які незабаром йдуть з посад разом з адміністрацією президента Байдена, оприлюднили заклики щодо подальших кроків Вашингтона щодо України в умовах російської агресії.

Спільна стаття урядовців у газеті Нью Йорк Таймс з'явилася 14 січня. Вони наголошують, що Путін не відмовився від своїх імперських задумів, а припинення Україною вогню “просто дозволило б Путіну відпочити, переналаштуватися і зрештою напасти знову”.

Вони також вказують, що поразка України і перемога Росії створювала б більшу загрозу для Європи, “яка опинилася б в тіні тирана, сповненого рішучості відбудовувати розвалену Московську імперію”.

Посадовці завершують застереженням, що така ситуація означала б, що Сполученим Штатам треба було б більше витрачати для противаги зухвалому російському правителю, а також на противагу іншим автократам і діячам хаосу, які “прагнуть зруйнувати систему правил, прав і відповідальностей, що сприяли безпеці й добробуту поколінь американців”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ТЕРМІНОВО! РОЗСЕКРЕЧЕНО 3 СЦЕНАРІЇ РОЗГОРТАННЯ ІНОЗЕМНИХ ВІЙСЬК В УКРАЇНІ!"

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним "дуже швидко" після того, як він обійме посаду наступного тижня.

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