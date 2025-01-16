Сучасне озброєння від Італії: Умєров повідомив подробиці про пакет військової допомоги для України

Черговий пакет військової допомоги від Італії вже прямує до України.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про це 16 січня.

"Це сучасне озброєння, яке допоможе нашим воїнам завдавати потужних ударів по ворогу", — зазначив Умєров після візиту міністра оборони Італії Гвідо Крозетто до Києва.

За його словами, Україна та Італія домовилися про посилення оборонної співпраці.

"Ми також обговорили об’єднання зусиль у сфері оборонної промисловості. Плануємо запуск спільних підприємств та інші ініціативи для максимальної підтримки нашого оборонного комплексу", — повідомив Рустем Умєров.

Також стало відомо, що очільник ГУР Кирило Буданов поділився з італійськими колегами актуальною інформацією про ситуацію на полі бою та наміри противника, а головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський окреслив пріоритетні потреби армії.

Зазначимо, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто перебував в столиці України 16 січня. В Києві він провів низку інституційних засідань

Нагадаємо, у грудня 2024 року стало відомо, що Італія надасть Україні 13 млн євро для відновлення енергетики.

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