Латвія передасть Україні понад 1000 дронів різних типів

Спільну з латвійськими виробниками дронів для підтримки України буде продовжено.

Україна отримає від Латвії понад 1000 дронів місцевих виробників для захисту від російських агресорів.

Про це повідомив голова Міністерства оборони Латвії Андріс Спрудс.

Він заявив, що Україна отримає дрони різного типу, а також зазначив, що спільну з латвійськими виробниками дронів для підтримки України буде продовжено.

"Коаліцію безпілотників очолюють Латвія та Велика Британія. У 2025 році Латвія виділить ще 20 мільйонів євро на закупівлю безпілотників у рамках коаліції", - написав Спрудс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗМІ дізнались, що увійде у новий пакет військової допомоги від США.

Крім того, ми раніше інформували, що Греція надасть Україні ракети Sea Sparrow.

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