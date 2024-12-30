Латвия передаст Украине более 1000 дронов разных типов

Совместная с латвийскими производителями дронов для поддержки Украины будет продолжена.

Украина получит от Латвии более 1000 дронов местных производителей для защиты от российских агрессоров.

Об этом сообщил глава Министерства обороны Латвии Андрис Спрудс.

Он заявил, что Украина получит дроны разного типа, а также отметил, что общая с латвийскими производителями дронов для поддержки Украины будет продолжена.

"Коалицию беспилотников возглавляют Латвия и Великобритания. В 2025 году Латвия выделит еще 20 миллионов евро на закупку беспилотников в рамках коалиции", – написал Спрудс.

Напомним, ранее сообщалось, что СМИ узнали, что войдет в новый пакет военной помощи от США.

Кроме того, мы ранее информировали, что Греция предоставит Украине ракеты Sea Sparrow.

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