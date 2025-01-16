У сірому светрі і без бюстгальтера: смілива Аманда Голден блиснула сосками

Британська радіоведуча, як завжди, з'явилася на вулицях міста без білизни.

Аманда Голден потрапила до об'єктивів папараці у Лондоні, коли вийшла зі студії Global Radio, де вона веде ранкове шоу на Heart Breakfast.

Знаменитість мала красивий вигляд. На ній була шкіряна коричнева спідниця міді і сірий светр із пікантним вирізом і золотим ланцюжком, під яким не було бюстгальтера, тож вона виблискувала сосками.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Лук Аманда доповнила пальтом верблюжого кольору і коричневими шкіряними високими чоботами на шпильках. У руці вона несла велику коричневу сумку.

У Голден було укладання "Текстура", сонцезахисні окуляри на обличчі і білий манікюр.

Нагадаємо, Аманда Голден для знімань вісімнадцятого сезону Britain's Got Talent обрала гламурну рожеву сукню від бренду David Koma зі спокусливим декольте.

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