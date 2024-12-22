З 2025 року військовим курсантам піднімуть виплати: відома сума

З наступного року курсанти військових ЗВО будуть отримувати вищу заробітну плату.
З березня 2025 року курсанти 1-2 курсів отримуватимуть виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні, що становить 8 тисяч гривень.
Про це заявив заступник міністра оборони України Сергій Мельник.
"З урахуванням того, що заробітна плата буде підвищуватись, грошове забезпечення також збільшуватиметься у відповідному коефіцієнті. Курсанти 3-4 курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень", — розповів він.
Нагадаємо, зарплати українців зменшаться, стало відомо, що буде з виплатами 2025 року.
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