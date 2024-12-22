Екіпаж Abrams уцілів після масованої атаки безпілотників: як це вдалося

Український екіпаж танка Abrams дивом вижив під час кількох атак безпілотників завдяки передовій броні та кмітливості танкістів.

Про це пише Defense Express.

Нещодавно в мережі з’явилося відео, на якому російські FPV-дрони націлені на основний бойовий танк Abrams, яким керував український екіпаж в Курській області РФ. Драматичне зіткнення, яке включало численні атаки безпілотників, стало свідченням стійкості танка та винахідливості екіпажу.

Танк Abrams під ударом російських дронів / Фото: скриншот з відео

Роб Лі з Інституту досліджень зовнішньої політики та Майкл Кофман з Фонду Карнегі взяли інтерв'ю у командира танка 47-ї механізованої бригади, розкривши подробиці інциденту.

Як виявилося, протягом приблизно двох хвилин танк Abrams отримав 4-6 прямих влучань від оптоволоконних безпілотників FPV, причому один безпілотник заплутався в захисній сітці танка, а два інших не потрапили в ціль.

Незважаючи на неодноразові спроби російських безпілотників пробити двигун і броню танка, комбінація “сітчастої” броні проти дронів та блоків динамічної броні танка виявилася ефективною.

“Ось чому танк Abrams є надзвичайним. Така живучість була б неможливою на [російському/радянському] танку серії Т”, — заявив командир, наголошуючи на надійній конструкції та адаптованості машини.

Хоча екіпаж зрештою покинув пошкоджений танк, українські бійці залишилися неушкодженими завдяки своєму проактивному підходу до укріплення танка Abrams спеціальними засобами захисту.

Доля самого танка залишається незрозумілою. За повідомленнями, він міг стати ціллю або навіть захоплений. Однак цей інцидент підкреслює важливість модернізації бойового обладнання для протидії новим загрозам, таким як безпілотники FPV.

Командир наголосив на необхідності додаткових заходів захисту та поділився інформацією про сувору підготовку, яку проводять американські інструктори.

Нагадаємо, раніше про те, як українці вдосконалили танки Abrams, розповіло видання The Hill.

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