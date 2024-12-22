Экипаж Abrams уцелел после массированной атаки беспилотников: как это удалось

Украинский экипаж танка Abrams чудом выжил во время нескольких атак беспилотников благодаря передовой броне и смекалке танкистов.

Об этом пишет Defense Express.

Недавно в сети появилось видео, на котором российские FPV-дроны нацелены на основной боевой танк Abrams, которым управлял украинский экипаж в Курской области РФ. Драматическое столкновение, включавшее многочисленные атаки беспилотников, стало свидетельством стойкости танка и изобретательности экипажа.

Танк Abrams под ударом русских дронов / Фото: скриншот с видео

Роб Ли из Института исследований внешней политики и Майкл Кофман из Фонда Карнеги взяли интервью у командира танка 47-й механизированной бригады, раскрыв подробности инцидента.

Как оказалось, в течение примерно двух минут танк Abrams получил 4-6 прямых попаданий от оптоволоконных беспилотников FPV, причем один беспилотник запутался в защитной сетке танка, а два других не попали в цель.

Несмотря на неоднократные попытки российских беспилотников пробить двигатель и броню танка, комбинация сетчатой брони против дронов и блоков динамической брони танка оказалась эффективной.

“Вот почему танк Abrams чрезвычайный. Такая живучесть была бы невозможна на [российском/советском] танке серии Т”, — заявил командир, отмечая надежную конструкцию и адаптированность машины.

Хотя экипаж, в конце концов, покинул поврежденный танк, украинские бойцы остались невредимыми благодаря своему проактивному подходу к укреплению танка Abrams специальными средствами защиты.

Судьба самого танка остается непонятной. По сообщениям, он мог стать целью или даже захвачен. Однако этот инцидент подчеркивает важность модернизации боевого оборудования для противодействия новым угрозам, таким, как беспилотники FPV.

Командир отметил необходимость дополнительных мер защиты и поделился информацией о строгой подготовке, проводимой американскими инструкторами.

Напомним, ранее о том, как украинцы усовершенствовали танки Abrams, рассказало издание The Hill.

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