Нова бійка підлітків у Києві: дівчата влаштували кулачні бої

Знову побиття у Києві. У Деснянському районі міста сталася бійка за участі двох дівчат. Відео інциденту опублікували 2 лютого місцеві Telegram-канали. За словами очевидців, випадок стався неподалік від станції метро "Чернігівська". На опублікованих кадрах видно, як одна з дівчат нападає на іншу, звинувачуючи її в образі своєї подруги.

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Що каже поліція?

Того ж дня у поліції Києва повідомили, що про бійку між підлітками на паркувальному майданчику одного з торгових центрів стало відомо під час моніторингу соціальних мереж. Однак, жодних заяв щодо зазначеної події до поліції не надходило.

"Правоохоронці відразу зареєстрували вказану інформацію та за фактом хуліганських дій розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України".

У Києві сталася бійка неповнолітніх дівчат

А вже 3 лютого поліцейські встановили учасників бійки. За словами правоохоронців, це дві подруги 19 та 16 років, які тривалий час товаришують та проводять вільний час в одній компанії. Їх разом з батьками було запрошено до управління поліції. Під час спілкування з правоохоронцями останні повідомили, що конфлікт між собою вже владнали, й мати неповнолітньої та безпосередньо сама неповнолітня від написання заяви відмовились. Водночас поліцейські продовжують слідчі дії у розпочатому кримінальному провадженні.

Інші випадки

Нагадаємо, що останнім часом в Україні почастішали випадки побиття серед підлітків. Нещодавно подібний інцидент трапився на Миколаївщині. Троє дівчат жорстоко побили 12-річну дівчинку! Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції Миколаївської області.

Подія сталася ще в травні минулого року, однак інформація про неї стала відома тільки під час профілактичної роботи з учасниками навчального процесу в одному з освітніх закладів міста Первомайськ. Під час цієї роботи інспектор служби освітньої безпеки виявив відеозапис, на якому зафіксовано протиправні дії.

За інформацією правоохоронців, конфлікт між підлітками виник через неприязні особисті стосунки між підлітками. Зараз учасникам побиття інкримінують катування. Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років ув’язнення.

Попередні побиття

А 25 січня у Мережі з’явилося відео жорстокого побиття хлопця у підвалі. Один з учасників бійки продовжував бити юнака ногами та руками, допоки його не відтягнув інший хлопець. Інші ж учасники події фільмували це все на відео та дивились, чи не проходять повз підвал жителі будинку.

Того ж дня правоохоронці Київської області розпочали перевірку після виявлення відео, на якому група молодих людей нападає на хлопця. Інцидент було зафіксовано під час моніторингу соцмереж у одному з Telegram-каналів. Все сталося в Бучі. Інформацію щодо дати цього інциденту та чи було звернення від потерпілого або його родичів до правоохоронних органів - у поліції не надали. Також зазначено, що працівники поліції внесли відомості до Єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. А вже 26 січня правоохоронці Київської області встановили особу потерпілого, а також інших учасників побиття хлопця.

Жорстока бійка на Троєщині

Однак, це не єдина жорстока бійка між підлітками, яка трапилась минулими вихідними. Ще один інцидент зафіксували у самій столиці. Цього разу кулачні бої влаштували між собою неповнолітні дівчата на Троєщині. У Мережі пишуть, що конфлікт виник біля одного з супермаркетів. У поліції Києва повідомили ТСН.ua, що до них з заявами ніхто з учасників бійки не звертався. Однак поліція відреагувала на відео, яке з'явилося в Мережі.

Там також уточнили, що матір однієї з дівчат запросили до поліції для пояснень. Вона, як це зазвичай буває, нічого не знала про бійку за участі своєї дитини.

Ще одне побиття дівчинки у Києві

Схоже, підлітки вигадали собі новий "тренд" – бити по обличчю тих, хто нібито чимось завинив. Чергове відео жорстокого побиття виклали в Інтернеті 23 січня. На ньому видно, як двоє дівчат по черзі б'ють іншу по обличчю. Судячи з відео, можна припустити, що школярку таким чином за щось "карають". Одна із присутніх каже, цитую: "Може мені куртку зняти, щоб розмах був більший?" Після кількох ударів потерпіла заплакала. А далі підлітки їй заявили, цитую: "Треба було думати про те, що говориш" і "плакати потрібно було раніше".

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ШОК! НОВА БІЙКА У КИЄВІ! ПІДЛІТКИ ВЛАШТУВАЛИ КУЛАЧНІ БОЇ!"

Нагадаємо, нещодавно у Мережі з’явилося відео жорстоких знущань старшокласників з дівчини. Судячи з опису під відео, подія відбувалася у Білій Церкві на Київщині.