Новая драка подростков в Киеве: девушки устроили кулачные бои

Снова избиение в Киеве. В Деснянском районе города произошла драка с участием двух девушек. Видео инцидента опубликовали 2 февраля местные Telegram-каналы. По словам очевидцев, случай произошел недалеко от станции метро "Черниговская". На опубликованных кадрах видно, как одна из девушек нападает на другую, обвиняя ее в оскорблении своей подруги.

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Что говорит полиция?

В тот же день в полиции Киева сообщили, что о драке между подростками на парковке одного из торговых центров стало известно во время мониторинга социальных сетей. Однако никаких заявлений по поводу данного события в полицию не поступало.

"Правоохранители сразу зарегистрировали указанную информацию и по факту хулиганских действий начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины".

В Киеве произошла драка несовершеннолетних девушек

А уже 3 февраля полицейские установили участников потасовки. По словам правоохранителей, это две подруги 19 и 16 лет, длительно дружащие и проводящие свободное время в одной компании. Они вместе с родителями были приглашены в управление полиции. Во время общения со стражами порядка последние сообщили, что конфликт между собой уже уладили, и мать несовершеннолетней и непосредственно сама несовершеннолетняя от написания заявления отказались. В то же время полицейские продолжают следственные действия по начатому уголовному производству.

Другие случаи

Напомним, что в последнее время в Украине участились случаи избиения среди подростков. Недавно подобный инцидент произошел в Николаевской области. Трое девушек жестоко избили 12-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Николаевской области.

Событие произошло еще в мае прошлого года, однако информация о нем стала известна только во время профилактической работы с участниками учебного процесса в одном из образовательных учреждений города Первомайск. В ходе этой работы инспектор службы образовательной безопасности обнаружил видеозапись, на которой зафиксированы противоправные действия.

По информации правоохранителей, конфликт между подростками возник из-за неприязненных личных отношений между подростками. Сейчас участникам избиения инкриминируют пытки. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет заключения.

Предыдущие избиения

А 25 января в Сети появилось видео жестокого избиения парня в подвале. Один из участников драки продолжал избивать юношу ногами и руками, пока его не оттащил другой парень. Другие же участники события снимали это все на видео и смотрели, не проходят ли мимо подвала жители дома.

В тот же день правоохранители Киевской области начали проверку после обнаружения видео, где группа молодых людей нападает на парня. Инцидент был зафиксирован во время мониторинга соцсетей в одном из Telegram-каналов. Все произошло в Буче. Информацию о дате этого инцидента и было ли обращение от потерпевшего или его родственников в правоохранительные органы — в полицию не предоставили. Также отмечено, что сотрудники полиции внесли сведения в Единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. А уже 26 января правоохранители Киевской области установили личность потерпевшего, а также других участников избиения парня.

Жестокая драка на Троещине

Однако это не единственная жестокая драка между подростками, которая произошла в минувшие выходные. Еще один инцидент был зафиксирован в самой столице. В этот раз кулачные бои устроили между собой несовершеннолетние девушки на Троещине. В Сети пишут, что конфликт возник у одного из супермаркетов. В полиции Киева сообщили ТСН.ua, что к ним с заявлениями никто из участников потасовки не обращался. Однако полиция отреагировала на появившееся в Сети видео.

Там также уточнили, что мать одной из девушек была приглашена в полицию для объяснений. Она, как это обычно бывает, ничего не знала о драке с участием своего ребенка.

Еще одно избиение девочки в Киеве

Похоже, подростки придумали себе новый "тренд" – бить по лицу тех, кто якобы чем-то провинился. Очередное видео жестокого избиения выложили в Интернете 23 января. На нем видно, как две девушки по очереди бьют другую по лицу. Судя по видео, можно предположить, что школьницу таким образом за что-то "наказывают". Одна из присутствующих говорит, цитирую: "Может ли мне куртку снять, чтобы размах был больше?" После нескольких ударов потерпевшая заплакала. А дальше подростки ей заявили, цитирую: "Надо было думать о том, что говоришь" и "плакать нужно было раньше".

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "ШОК! НОВАЯ ДРАКА В КИЕВЕ! ПОДРОСТКИ УСТРОИЛИ КУЛАЧНЫЕ БОИ!"

Напомним, недавно в Сети появилось видео жестоких издевательств старшеклассников над девушкой. Судя по описанию под видео, событие происходило в Белой Церкви Киевской области.