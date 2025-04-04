Великий весняний наступ Росії: експерт розповів, куди посуне ворог

Наступ російських війська

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Під час свого весняного наступу російська армія може посунути на північ Харківської області та на Сумську область. Але ворог вже планує не прорив лінії фронту, а зробити так, аби українська оборона «посипалася».

Про це голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів у інтерв’ю Radio NV.

Кузан поділився думками про те, яким може бути великий російський наступ уже цієї весни.

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«Тут треба говорити про резерви, якщо ми маємо на увазі ту весняно-літню кампанію, під яку росіяни накопичують ресурси, яка, власне, „продана“ Путіну, який намагається виграти час для того, щоб, як він вже сказав на півночі в своєму Мурманську, щоб не лише додавити, а, мовляв, і добити Україну. От бачимо, як вони „добивають“. То якщо ми говоримо саме про цей напрям, то, звичайно ж, це є північ Харківщини, а також Сумщина«, — розповів експерт.

«І саме з цим пов’язані наші активності і на Курщині, де наші Сили оборони вже фактично зайняли панівні висоти. Це також і частина Бєлгородщини, де діє така сама тактика. Тобто у прикордонні ми готуємо для себе зручні рубежі оборони. Це як контрпротидія майбутнім планам ворога», — зауважив Кузан.

Він нагадав, що Росія ще рік тому планувала створити загроз для Харкова та Сум. Але вдала Курська операція ЗСУ зірвала ворожі плани. Тож Москві довелося відкласти задумане аж на 2025 рік. Саме тому, зауважив експерт, президент Росії Володимир Путін і затягує зараз переговори про мир: він прагне ось цим весняним наступом добити Україну.

Експерт розповів більше про ворожі плани щодо наступу.

«Ми не можемо відкидати всю цю Лимано-Куп’янську вісь, і ворог там накопичується. Щоб загрожувати великим обласним центрам, особливо місту-мільйоннику Харкову, не може бути удар лише з одного напрямку. Тобто ворог повинен розтягнути наші ресурси, тому і на Лиманському напрямку будуть тиснути, і вони будуть намагатися штурмувати Оскіл. Але ми знаємо цю тактику ворога», — зауважив голова Українського центру безпеки та співпраці.

Він акцентував, що росіяни вже планують не прорив лінії фронту, а тактикою дрібних порізів зробити так, аби українська оборона «посипалася».

«Тиким чином Путін сподівається на обвал фронту, обвал нашої оборони», — сказав Кузан.

Нагадаємо, напередодні заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса заявив, що Росія готує наступ на кількох напрямках і хоче наростити угруповання на 150 тис. осіб.