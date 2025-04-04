Коли і де росіяни можуть піти у наступ: думка військового оглядача

Армія РФ / © ТСН.ua

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РФ готує наступ цієї весни. Відомо, що ворог планує на 150 тисяч осіб збільшити своє військо. Це до 15 нових повноцінних дивізій по 10 000 солдатів, які можуть бути залучені за рік.

Про це в ефірі “КИЇВ24” розповів Василь Пехньо, військовий оглядач.

“По-перше, це свідчить про те, що перемир’ям, а тим паче миром, поки що не пахне”, — акцентував він.

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За словами Пехнью, росіяни шукатимуть слабкі місця.

Де може наступати противник

Напрямки, де це все може відбуватись, вони вже були озвучені, зокрема, і Верховним Головнокомандувачем. Тобто, Сумщина та Харківщина. Під загрозою Куп’янський, Лиманський, Торецький напрямки. Фіксується збільшення інтенсивності бойових дій з боку противника в район е тиснути Часів Яра та Костянтинівки. Були розмови, що ворог може піти у ширший наступ, якщо виявлять вразливі точки.

“Поки що всі спроби ворога на Запоріжжі не увінчалися великим успіхом, щоб говорити про значну перспективу. Але там, де буде “тонко”, ворог буде намагатись прориватись”, — зазначив оглядач.

Раніше йшлося про те, що на Лиманському напрямку ситуація стає дедалі гіршою. Ямполівка вже під повним контролем противника. Росіяни намагаються прориватися до Торського з півночі, також просуваються в напрямку Колодязів.