Як приготувати "прискорювач" компостування своїми руками

Як зробити компост

Реклама

Компостування — це чудовий спосіб перетворити органічні відходи на цінне добриво для вашого саду чи городу. Однак іноді процес розкладання може відбуватися досить повільно. Щоб його пришвидшити, можна використовувати спеціальні прискорювачі компостування. Хоча на ринку існує безліч готових варіантів, ви можете легко та економно створити ефективний прискорювач компостування власноруч, використовуючи прості та доступні інгредієнти.

Перш ніж перейти до рецептів прискорювачів, варто коротко згадати, як відбувається компостування. Органічні відходи розкладаються під дією мікроорганізмів (бактерій, грибів, актиноміцетів) за наявності кисню, вологи та оптимального співвідношення вуглецю та азоту. Прискорювачі компостування допомагають створити більш сприятливі умови для цих мікроорганізмів, забезпечуючи їх необхідними поживними речовинами або збільшуючи їхню кількість. Це призводить до швидшого та ефективнішого розкладання органіки.

Саморобні прискорювачі компостування зазвичай діють за одним або кількома з наступних принципів:

Реклама

Вони збагачують азотом. Азот є важливим елементом для життєдіяльності мікроорганізмів, що відповідають за розкладання. Додавання азотовмісних матеріалів стимулює їхній ріст та активність.

Збільшують кількість мікроорганізмів. Додавання матеріалів, багатих на корисні мікроорганізми, може пришвидшити процес компостування. Або забезпечують мікроелементами мікроорганізми . Для прискорення компостування можна додавати мікроелементи, необхідні для оптимальної роботи мікроорганізмів.

Деякі прискорювачі допомагають підтримувати слабокислий або нейтральний pH, який є найбільш сприятливим для більшості компостувальних мікроорганізмів.

Як зробити ефективний «прискорювач» компостування своїми руками

Ось кілька перевірених та ефективних рецептів прискорювачів компостування, які ви можете легко приготувати вдома:

Прискорювач на основі трав’яного настою (джерело азоту та мікроелементів):

Багато бур’янів та скошена трава є багатими на азот та різноманітні мікроелементи. Приготування настою з цих матеріалів дозволяє отримати легкодоступні поживні речовини для мікроорганізмів.

Наповніть відро або бочку подрібненою свіжою травою або бур’янами (без насіння). Залийте водою, накрийте кришкою та залиште настоюватися на сонці протягом 1-2 тижні, до появи неприємного запаху.

Розведіть отриманий настій водою у співвідношенні 1:5 або 1:10 та полийте ним компостну купу. Використовуйте настій регулярно для підтримки активності мікроорганізмів.

Прискорювач на основі дріжджів (джерело мікроорганізмів та вітамінів):

Дріжджі є одноклітинними грибами, які активно розкладають органічні речовини. Їхнє додавання може збагатити компостну купу корисними мікроорганізмами та вітамінами групи B.

Розведіть невелику кількість свіжих або сухих дріжджів (наприклад, 10-20 г свіжих або 1-2 чайні ложки сухих) у невеликій кількості теплої води з додаванням чайної ложки цукру або меду. Залиште на 15-20 хвилин для активації дріжджів.

Розведіть активовані дріжджі в 1-2 літрах води та рівномірно полийте цією сумішшю компостну купу. Використовуйте цей прискорювач не частіше одного разу на місяць.

Прискорювач на основі кисломолочних продуктів (джерело мікроорганізмів та ферментів):

Кефір, йогурт, кисле молоко містять велику кількість корисних бактерій та ферментів, які можуть сприяти розкладанню органічних відходів у компості.

Розчиніть невелику кількість кисломолочного продукту (наприклад, 0,5-1 літр) у 5-10 літрах води та полийте цією сумішшю компостну купу. Використовуйте цей прискорювач періодично.

Прискорювач на основі сечі (джерело азоту)

Людська сеча є чудовим джерелом азоту та інших корисних мікроелементів. Її додавання до компостної купи може значно пришвидшити процес розкладання, особливо якщо у вашому компості переважають матеріали, багаті на вуглець (сухе листя, гілки, тирса).

Розведіть сечу водою у співвідношенні 1:10 або 1:20 (одна частина сечі на 10-20 частин води). Рівномірно полийте цією сумішшю компостну купу, забезпечуючи помірне зволоження. Повторюйте процедуру кожні кілька тижнів або за кожного нового додавання вуглецевих матеріалів.

Використовуйте лише власну сечу, якщо ви здорові та не приймаєте ліків, які можуть бути шкідливими для компосту. Не використовуйте сечу тварин, оскільки вона може містити патогени.

Прискорювач на основі попелу (джерело мікроелементів та регулятор pH):

Деревний попіл містить багато цінних мікроелементів (калій, фосфор, кальцій, магній) та має лужну реакцію, що може допомогти збалансувати pH компостної купи, особливо якщо в ній багато кислих матеріалів (наприклад, цитрусові шкірки, хвойні голки).

Розсипте невелику кількість деревного попелу (не більше 100-200 г на квадратний метр компостної купи) рівномірно по поверхні компосту та злегка перемішайте. Використовуйте попіл помірно, оскільки його надлишок може призвести до занадто лужного pH.

Використовуйте лише попіл від спалювання чистої деревини без фарби, лаку та інших хімічних речовин.

Загальні поради для швидкого компостування:

Незалежно від того, який прискорювач ви оберете, для ефективного компостування також важливо дотримуватися наступних правил:

Подрібнюйте органічні відходи. Що менші частинки, то більша площа поверхні для дії мікроорганізмів, що прискорює розкладання.

Забезпечте баланс вуглецю та азоту. Ідеальне співвідношення становить приблизно 25-30 частин вуглецевих матеріалів (коричневих) на 1 частину азотних (зелених).

Підтримуйте оптимальну вологість. Компостна купа повинна бути вологою, як вичавлена губка. Занадто сухий компост сповільнює розкладання, а занадто вологий може призвести до анаеробних процесів та неприємного запаху.

Регулярно перемішуйте компостну купу (раз на 1-2 тижні) для забезпечення доступу кисню, необхідного для аеробних мікроорганізмів.

Тепла температура (40-60°C) сприяє швидкому розкладанню.