Как приготовить «ускоритель» для созревания компоста своими руками

Как сделать компост

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Компостирование — это отличный способ превратить органические отходы в ценное удобрение для вашего сада или огорода. Однако иногда процесс разложения может происходить довольно медленно. Чтобы ускорить его, можно использовать специальные ускорители компостирования. Хотя на рынке существует множество готовых вариантов, вы можете легко и экономно создать эффективный ускоритель компостирования своими руками, используя простые и доступные ингредиенты.

Прежде чем перейти к рецептам ускорителей, следует коротко вспомнить, как происходит компостирование. Органические отходы разлагаются под действием микроорганизмов (бактерий, грибов, актиномицетов) при наличии кислорода, влаги и оптимального соотношения углерода и азота. Ускорители компостирования помогают создать более благоприятные условия для этих микроорганизмов, снабжая их необходимыми питательными веществами или увеличивая их количество. Это приводит к более быстрому и эффективному разложению органики.

Самодельные ускорители компостирования обычно действуют по одному или нескольким из следующих принципов:

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Они обогащаются азотом. Азот является важным элементом для жизнедеятельности микроорганизмов, отвечающих за разложение. Добавление азотсодержащих материалов стимулирует их рост и активность.

Увеличивают количество микроорганизмов. Добавление материалов, богатых полезными микроорганизмами, может ускорить процесс компостирования. Или снабжают микроэлементами микроорганизмы . Для ускорения кмпостования можно добавлять микроэлементы, необходимые для оптимальной работы микроорганизмов.

Некоторые ускорители помогают поддерживать слабокислый или нейтральный pH, который наиболее благоприятен для большинства компостирующих микроорганизмов.

Как сделать эффективный «ускоритель» компостирования своими руками

Вот несколько проверенных и эффективных рецептов ускорителей компостирования, которые можно легко приготовить дома:

Ускоритель на основе травяного настоя (источник азота и микроэлементов):

Многие сорняки и скошенная трава богаты азотом и разнообразными микроэлементами. Приготовление настоя из этих материалов позволяет получить доступные питательные вещества для микроорганизмов.

Наполните ведро или бочку измельченной свежей травой или сорняками (без семян). Залейте водой, накройте крышкой и оставьте настаиваться на солнце в течение 1-2 недель до появления неприятного запаха.

Разведите полученный настой водой в соотношении 1:5 или 1:10 и полейте компостную кучу. Используйте настой регулярно для поддержания активности микроорганизмов.

Ускоритель на основе дрожжей (источник микроорганизмов и витаминов):

Дрожжи являются одноклеточными грибами, активно разлагающими органические вещества. Их добавление может обогатить компостную кучу полезными микроорганизмами и витаминами группы B.

Разведите небольшое количество свежих или сухих дрожжей (например, 10-20 г свежих или 1-2 чайные ложки сухих) в небольшом количестве теплой воды с добавлением чайной ложки сахара или меда. Оставьте на 15-20 минут для активации дрожжей.

Разведите активированные дрожжи в 1-2 литрах воды и равномерно полейте этой смесью компостную кучу. Используйте этот ускоритель не чаще одного раза в месяц.

Ускоритель на основе кисломолочных продуктов (источник микроорганизмов и ферментов):

Кефир, йогурт, простокваша содержат большое количество полезных бактерий и ферментов, которые могут способствовать разложению органических отходов в компосте.

Разведите небольшое количество кисломолочного продукта (например, 0,5-1 литр) в 5-10 литрах воды и полейте этой смесью компостную кучу. Используйте этот ускоритель периодически.

Ускоритель на основе мочи (источник азота)

Человеческая моча является отличным источником азота и других полезных микроэлементов. Ее добавление к компостной кучи может значительно ускорить процесс разложения, особенно если в вашем компосте преобладают материалы, богатые углеродом (сухие листья, ветки, опилки).

Разведите мочу водой в соотношении 1:10 или 1:20 (одна часть мочи на 10-20 частей воды). Равномерно полейте этой смесью компостную кучу, обеспечивая умеренное увлажнение. Повторяйте каждые несколько недель или при каждом новом добавлении углеродных материалов.

Используйте только собственную мочу, если вы здоровы и не принимаете лекарства, которые могут быть вредными для компоста. Не используйте мочу животных, поскольку она может содержать патогены.

Ускоритель на основе золы (источник микроэлементов и регулятор pH):

Древесная зола содержит много ценных микроэлементов (калий, фосфор, кальций, магний) и щелочную реакцию, которая может помочь сбалансировать pH компостной кучи, особенно если в ней много кислых материалов (например, цитрусовые кожицы, хвойные иглы).

Рассыпьте небольшое количество древесной золы (не более 100-200 г на квадратный метр компостной кучи) равномерно по поверхности компоста и слегка перемешайте. Используйте золу умеренно, поскольку ее избыток может привести к слишком щелочной pH.

Используйте только золу от сжигания чистой древесины без краски, лака и других химических веществ.

Общие советы для быстрого компостирования:

Независимо от того, какой ускоритель вы выберете, для эффективного компостирования также важно соблюдать следующие правила:

Измельчайте органические отходы. Чем меньше частицы, тем больше площадь поверхности для действия микроорганизмов, что ускоряет разложение.

Обеспечьте баланс углерода и азота. Идеальное соотношение составляет примерно 25-30 частей углеродистых материалов (коричневых) на 1 часть азотных (зеленых).

Поддерживайте оптимальную влажность. Компостная куча должна быть влажной, как выжатая губка. Слишком сухой компост замедляет разложение, а слишком влажный может привести к анаэробным процессам и неприятному запаху.

Регулярно перемешивайте компостную кучу (раз в 1-2 недели) для обеспечения доступа кислорода, необходимого для аэробных микроорганизмов.

Теплая температура (40-60°C) способствует быстрому разложению.