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Россия атаковала Кривой Рог: первые подробности
Местные власти призвали граждан не покидать безопасные места до официального отбоя.
Российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу. Информация о масштабах атаки и возможных разрушениях уточняется.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
«Ракетная атака. Все работаем. Возможны еще выходы. Берегите себя», – написал он в Telegram.
В Воздушных Силах Украины сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.
В 19:24 Александр Вилкул сообщил, что россияне ударили баллистической ракетой в центр жилого микрорайона.
"На сейчас уже 12 погибших, раненых более 50", - говорится в сообщении.
Напомним, 4 апреля, российские террористы дронами атаковали эвакуационный экипаж ОО "Быть добру на Херсонщине". Пострадал управляющий организации.