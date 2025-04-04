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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
609
Время на прочтение
1 мин

Россия атаковала Кривой Рог: первые подробности

Местные власти призвали граждан не покидать безопасные места до официального отбоя.

Автор публикации
Дарья Щербак Дарья Щербак
Российская армия нанесла удар по Кривому Рогу

Российская армия нанесла удар по Кривому Рогу

Российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу. Информация о масштабах атаки и возможных разрушениях уточняется.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

«Ракетная атака. Все работаем. Возможны еще выходы. Берегите себя», – написал он в Telegram.

В Воздушных Силах Украины сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.

В 19:24 Александр Вилкул сообщил, что россияне ударили баллистической ракетой в центр жилого микрорайона.

"На сейчас уже 12 погибших, раненых более 50", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 апреля, российские террористы дронами атаковали эвакуационный экипаж ОО "Быть добру на Херсонщине". Пострадал управляющий организации.

Дата публикации
Количество просмотров
609
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