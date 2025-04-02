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Россияне атаковали Кривой Рог — есть погибшие
В направлении города летела скоростная цель — затем раздался взрыв.
Российские войска атаковали Кривой Рог 2 апреля. Число погибших в Кривом Роге возросло до четырех. Среди пострадавших — 29-летняя женщина и мужчины 35 и 41 года. Они находятся в больнице.
Об этом написал руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Вероятно, ударили по одному из предприятий города.
Напомним, 29 марта противник нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Повреждена инфраструктура. Сообщалось о пяти раненых.
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