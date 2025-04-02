Эксперт объяснил, следует ли ожидать наступления россиян из Беларуси: подробности

Россия не сможет начать масштабное наступление и атаковать Украину с Белоруссией / © Associated Press

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У российской армии нет ресурсов для полномасштабного наступления на Украину, однако может сосредоточить силы на отдельных направлениях, чтобы создавать давление на ВСУ.

Об этом в эфире «Фабрики новостей» заявил авиационный эксперт Константин Криволап, комментируя слухи о возможной новой атаке России.

По его словам, для развертывания большого наступления нужно время, а российское военно-промышленное производство, логистика и организационные возможности ограничены.

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"Я не вижу таких ресурсов и возможностей у российского ни ВПК, ни Министерства обороны, ни логистических мощностей, чтобы они могли это сделать", - подчеркнул Криволап.

Он предположил, что россияне постараются оказать давление на отдельных направлениях, возможно, где-то сконцентрируют больше войск, но масштабное наступление на тысячу километров им не по силам.

Также эксперт оценил возможность нового удара по Беларуси. По его словам, такой сценарий выглядит маловероятным.

«Если говорить о наступлении с севера, разве что на Черниговщину еще есть какие-то варианты. Но там уже построены фортификации, стоят наши системы обороны и этого не допустят», — пояснил он.

Кроме того, Криволап считает, что через Полесье российские танки не смогут пройти, а сценарий 2022 уже не повторится.

Мы уже не в 2022 году. Это уже думаю, что невозможно», — подытожил эксперт.

Напомним, по словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, недавно объявлен в России массовый призыв срочников может означать, что в Кремле готовятся к новой войне.