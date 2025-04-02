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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
528
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Росіяни атакували Кривий Ріг — кількість загиблих зросла

У напрямку міста летіла швидкісна ціль — потім пролунав вибух.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Росіяни атакували Кривий Ріг — кількість загиблих зросла

Балістика атакувала Кривий Ріг / © ТСН.ua

Російські війська атакували Кривий Ріг 2 квітня. Кількість загиблих зросла до чотирьох. Серед постраждалих — 29-річна жінка і чоловіки 35 і 41 років. Вони в лікарні.

Про це написав керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Імовірно, вдарили по одному з підприємств міста.

Нагадаємо, 29 березня противник завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Пошкоджено інфраструктуру. Повідомлялося про п’ятьох поранених.

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