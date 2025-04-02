Як звук гальм видає несправність: пояснення експерта

Чому гальма шкрябають: / © pixabay.com

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Відомий автомеханік і блогер Скотті Кілмер закликає водіїв не ігнорувати шкрябаючі звуки під час гальмування — це може бути ознакою критичного зносу гальмівних колодок. Якщо проблему не усунути вчасно, ризик пошкодження гальмівних дисків зростає, а вартість ремонту — збільшується в рази.

Про це повідомило видання Автопілот.

Кілмер пояснює: при натисканні педалі гальма колодки стискають диск, сповільнюючи авто. З часом фрикційний шар стирається, і металева основа починає контактувати з диском — звідси й скрегіт. Якщо товщина колодки менша за монету, їх треба терміново міняти. А ось хрускіт — ще гірший сигнал: це означає, що колодки повністю зношені, і диск уже пошкоджений.

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«Якщо вони видають жахливі звуки. Зупиніться і негайно виправте це. У мене був хлопець, який продовжував керувати ним, він зайшов так далеко, що втулка відвалилася», — заявив механік.

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