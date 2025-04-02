Електромобілі з пробігом стрімко дешевшають

Електромобіль / © Associated Press

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Фраза «електромобілі швидко втрачають у ціні» вже давно стала загальновизнаною, і свіже дослідження аналітичної платформи iSeeCars лише підтверджує цей тренд. За їхніми даними, деякі електрокари втрачають до 72% своєї початкової вартості за п’ять років, що подекуди навіть перевищує рівень знецінення преміальних авто з ДВЗ.

Про це повідомляє «Автотема».

Найбільше у ціні падає Jaguar I-Pace, який, згідно з дослідженням, за п’ять років знецінюється в середньому на 72,2%. Хоча Tesla залишається лідером продажів серед електрокарів, її моделі також входять до списку автомобілів із найшвидшим падінням вартості:

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Tesla Model S — мінус 65,2% за п’ять років;

Model X — мінус 63,4%;

Model Y — мінус 60,4% (втрата $36 225);

Model 3 — мінус 55,9%.

Також Hyundai Kona Electric показала значне падіння ціни — 58%, що помітно перевищує середній показник.

Для порівняння, середньостатистичний автомобіль (включаючи ДВЗ, гібриди та електрокари) втрачає близько 45,6% своєї вартості за п’ять років. Тобто електрокари, як правило, знецінюються суттєво швидше.

Водночас гібриди демонструють значно стійкіші результати. Найменше в ціні втрачають Toyota RAV4 Hybrid (лише 31,2%), а також інші моделі бренду — Prius, Corolla Hybrid, Prius Prime, Highlander і Camry, у яких максимальне зниження вартості складає 39,8%.

Хоча стрімке знецінення може засмучувати власників електромобілів, для покупців на вторинному ринку це відкриває чудові можливості. Вживані EV стають дедалі доступнішими, особливо на тлі зростання цін на нові авто. Це один із факторів, що сприяють збільшенню частки електрокарів на дорогах, навіть попри уповільнення первинних продажів.

Проте експерти зазначають, що заробити на перепродажі електромобіля буде складно. Постійний прогрес у сфері батарей, запасу ходу та технологій робить старі моделі менш привабливими, що є однією з ключових причин їхнього швидкого знецінення.

Раніше ТСН.ua повідомляв, які електромобілі купують українці.