Электромобили с пробегом стремительно дешевеют

Электромобиль / © Associated Press

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Фраза «Электромобили быстро теряют в цене» уже давно стала общепризнанной, и свежее исследование аналитической платформы iSeeCars лишь подтверждает этот тренд. По их данным, некоторые электрокары теряют до 72% своей первоначальной стоимости за пять лет, что иногда даже превышает уровень обесценивания премиальных авто с ДВС.

Об этом сообщает «Автотема».

Больше всего в цене падает Jaguar I-Pace, который, согласно исследованию, за пять лет обесценивается в среднем на 72,2%. Хотя Tesla остается лидером продаж среди электрокаров, ее модели также входят в список автомобилей с самым быстрым падением стоимости:

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Tesla Model S — минус 65,2% за пять лет;

Model X — минус 63,4%;

Model Y — минус 60,4% (потеря $36 225);

Model 3 — минус 55,9%.

Также Hyundai Kona Electric показала значительное падение цены — 58%, что заметно превышает средний показатель.

Для сравнения, среднестатистический автомобиль (включая ДВС, гибриды и электрокары) теряет около 45,6% своей стоимости за пять лет. То есть электрокары, как правило, обесцениваются гораздо быстрее.

В то же время гибриды демонстрируют более устойчивые результаты. Меньше всего в цене теряют Toyota RAV4 Hybrid (лишь 31,2%), а также другие модели бренда — Prius, Corolla Hybrid, Prius Prime, Highlander и Camry, у которых максимальное снижение стоимости составляет 39,8%.

Хотя стремительное обесценивание может огорчать владельцев электромобилей, для покупателей на вторичном рынке это открывает отличные возможности. Подержанные EV становятся все более доступными, особенно на фоне роста цен на новые авто. Это один из факторов, способствующих увеличению доли электрокаров на дорогах, даже несмотря на замедление первоначальных продаж.

Тем не менее, эксперты отмечают, что заработать на перепродаже электромобиля будет сложно. Постоянный прогресс в сфере батарей, запаса хода и технологий делает старые модели менее привлекательными, что является одной из ключевых причин быстрого обесценивания.

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