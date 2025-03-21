Tesla теряет популярность: цены на б/у электромобили стремительно падают

Спрос на б/у Tesla резко упал, что привело к значительному снижению цен на эти электромобили. За последний месяц количество поисковых запросов на Tesla с пробегом в США сократилось на 16%, тогда как интерес к другим электрокарам вырос.

Об этом сообщает Укравтопром.

По данным CarGurus, цены на б/у Tesla падают вдвое быстрее, чем в среднем на вторичном рынке авто.

Больше всего теряет стоимость Cybertruck, цена которого при перепродаже оказалась на 58% ниже начальной.

Специалисты объясняют такую тенденцию ужесточением конкуренции. В 2024 году на рынке США доступно 76 моделей подержанных электрокаров, что значительно больше, чем в 2023 году (58 моделей).

Еще один фактор – политика цен Tesla на новые автомобили. Компания снижает стоимость новых моделей, что тянет вниз и цены на подержанные автомобили.

Напомним, если полиция остановила водителя на дороге, он вправе узнать причину. В соответствии с Законом Украины "О Национальной полиции", а именно статьи 35, есть 11 законных оснований для остановки транспортного средства. Если причина остановки не входит в этот список, водитель может обжаловать действия полицейского.

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