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Самые импортируемые подержанные авто в возрасте до пяти лет: "Укравтопром" назвал топ-10

Самые импортируемые подержанные авто в возрасте до пяти лет: "Укравтопром" назвал топ-10

TESLA Model Y возглавляет рейтинг самых популярных импортируемых подержанных авто в возрасте до пяти лет. / Фото: www.infocar.ua

Наибольшую долю в сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 50%.

В прошлом месяце украинцы приобрели 4,2 тысячи ввозимых из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет.

Об этом пишет "Укравтопром".

В течение февраля свою первую регистрацию в Украине прошли 17 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до пяти лет составляли четверть этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 50%.

Дальше идут:

  • бензиновые авто – 33%;
  • гибридные – 8%;
  • дизельные – 7%;
  • авто с ГБО – 2%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до пяти лет пользовались:

  1. TESLA Model Y – 430 ед.;
  2. TESLA Model 3 – 285 ед;
  3. NISSAN Rogue – 129 ед;
  4. KIA Niro – 129 ед;
  5. AUDI E–Tron Sportback – 118 ед.;
  6. CHEVROLET Bolt – 116 ед.;
  7. HYUNDAI Kona – 112 ед;
  8. VOLKSWAGEN Tiguan – 102 ед.;
  9. AUDI Q5 – 90 ед.;
  10. MAZDA CX5 – 87 ед.

Напомним, опытный перекупщик назвал пробег, с которым нельзя покупать подержанный автомобиль.

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