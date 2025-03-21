Самые импортируемые подержанные авто в возрасте до пяти лет: "Укравтопром" назвал топ-10

Наибольшую долю в сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 50%.
В прошлом месяце украинцы приобрели 4,2 тысячи ввозимых из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет.
Об этом пишет "Укравтопром".
В течение февраля свою первую регистрацию в Украине прошли 17 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до пяти лет составляли четверть этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 50%.
Дальше идут:
- бензиновые авто – 33%;
- гибридные – 8%;
- дизельные – 7%;
- авто с ГБО – 2%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до пяти лет пользовались:
- TESLA Model Y – 430 ед.;
- TESLA Model 3 – 285 ед;
- NISSAN Rogue – 129 ед;
- KIA Niro – 129 ед;
- AUDI E–Tron Sportback – 118 ед.;
- CHEVROLET Bolt – 116 ед.;
- HYUNDAI Kona – 112 ед;
- VOLKSWAGEN Tiguan – 102 ед.;
- AUDI Q5 – 90 ед.;
- MAZDA CX5 – 87 ед.
Напомним, опытный перекупщик назвал пробег, с которым нельзя покупать подержанный автомобиль.
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