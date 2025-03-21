Самые импортируемые подержанные авто в возрасте до пяти лет: "Укравтопром" назвал топ-10

В прошлом месяце украинцы приобрели 4,2 тысячи ввозимых из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет.

Об этом пишет "Укравтопром".

В течение февраля свою первую регистрацию в Украине прошли 17 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до пяти лет составляли четверть этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 50%.

Дальше идут:

бензиновые авто – 33%;

гибридные – 8%;

дизельные – 7%;

авто с ГБО – 2%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до пяти лет пользовались:

TESLA Model Y – 430 ед.; TESLA Model 3 – 285 ед; NISSAN Rogue – 129 ед; KIA Niro – 129 ед; AUDI E–Tron Sportback – 118 ед.; CHEVROLET Bolt – 116 ед.; HYUNDAI Kona – 112 ед; VOLKSWAGEN Tiguan – 102 ед.; AUDI Q5 – 90 ед.; MAZDA CX5 – 87 ед.

Напомним, опытный перекупщик назвал пробег, с которым нельзя покупать подержанный автомобиль.

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