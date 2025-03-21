Магнитная буря 21 марта: какая будет ее активность

В пятницу, 21 марта, впервые за две недели специалисты фиксируют низкий уровень солнечной активности. К-индекс 3 (зеленый) соответствует не сильной магнитной буре.

Об этом стало известно из информации ресурса meteoagent.

Долгое время, с 8 марта, непрерывно была очень высока солнечная активность – К-индекс 7, К-индекс 6 и К-индекс 5 (красные уровни). Лишь сегодня магнитная буря немного утихла. Впрочем, и этот прогноз предварительный, потому что исследователи солнечной активности обновляют свои данные три часа.

Магнитная буря 21 марта. Фото meteoagent.

Заметим, что магнитные бури способны воздействовать на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

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