Как звук тормозов выдает неисправность: объяснение эксперта

Почему тормоза скребут: / © pixabay.com

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Известный автомеханик и блогер Скотти Килмер призывает водителей не игнорировать скрябающие звуки во время торможения — это может быть признаком критического износа тормозных колодок. Если проблему не устранить вовремя, риск повреждения тормозных дисков возрастает, а стоимость ремонта увеличивается в разы.

Об этом сообщило издание Автопилот.

Килмер объясняет: при нажатии педали тормоза колодки сжимают диск, замедляя автомобиль. Со временем фрикционный слой стирается, и металлическое основание начинает контактировать с диском — отсюда и скрежет. Если толщина колодки меньше монеты, их нужно срочно менять. А вот хруст — еще худший сигнал: это значит, что колодки полностью изношены, и диск уже поврежден.

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«Если они издают ужасающие звуки. Остановитесь и немедленно исправьте это. У меня был парень, который продолжал руководить им, он зашел так далеко, что отвалилась втулка», — заявил механик.

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