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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
3974
Время на прочтение
1 мин

Атака на Кривой Рог: появились кадры из ресторана в момент прилета

Враг то и дело лупит по мирным людям.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удар по Кривому Рогу

Удар по Кривому Рогу / © Суспільне

Под удар россиян в Кривом Роге попал ресторан. Оккупанты утверждали, что атаковали место, где собирались украинские командиры и западные инструкторы. Впрочем, кадры свидетельствуют об обратном — это отнюдь не военный объект.

Кадры обнародовали в Сети.

Жуткие кадры зафиксировали внутри и снаружи ресторана. На видео мы не нашли ни одного военного. Да, россияне в очередной раз цинично врут, чтобы снять с себя ответственность за убийства украинцев.

Напомним, 4 апреля в результате российского удара по Кривому Рогу погибли 20 гражданских лиц, среди которых девять детей. Этот обстрел стал одной из величайших трагедий города за последнее время.

Дата публикации
Количество просмотров
3974
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