Атака на Кривой Рог: появились кадры из ресторана в момент прилета

Удар по Кривому Рогу / © Суспільне

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Под удар россиян в Кривом Роге попал ресторан. Оккупанты утверждали, что атаковали место, где собирались украинские командиры и западные инструкторы. Впрочем, кадры свидетельствуют об обратном — это отнюдь не военный объект.

Кадры обнародовали в Сети.

Дата публикации 14:45, 07.04.25 Количество просмотров 165 Показали кадры из ресторана в Кривом Роге в момент прилета 4 апреля

Жуткие кадры зафиксировали внутри и снаружи ресторана. На видео мы не нашли ни одного военного. Да, россияне в очередной раз цинично врут, чтобы снять с себя ответственность за убийства украинцев.

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Напомним, 4 апреля в результате российского удара по Кривому Рогу погибли 20 гражданских лиц, среди которых девять детей. Этот обстрел стал одной из величайших трагедий города за последнее время.