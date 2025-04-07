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Атака на Кривой Рог: появились кадры из ресторана в момент прилета
Враг то и дело лупит по мирным людям.
Под удар россиян в Кривом Роге попал ресторан. Оккупанты утверждали, что атаковали место, где собирались украинские командиры и западные инструкторы. Впрочем, кадры свидетельствуют об обратном — это отнюдь не военный объект.
Кадры обнародовали в Сети.
Жуткие кадры зафиксировали внутри и снаружи ресторана. На видео мы не нашли ни одного военного. Да, россияне в очередной раз цинично врут, чтобы снять с себя ответственность за убийства украинцев.
Напомним, 4 апреля в результате российского удара по Кривому Рогу погибли 20 гражданских лиц, среди которых девять детей. Этот обстрел стал одной из величайших трагедий города за последнее время.