Ударит ли по России снижение мировых цен на нефть: экономист объяснил

Нефть

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Снижение мировых цен на нефть не будет иметь критического влияния на Россию. Однако по доходам Москвы сильный удар может нанести введение тарифов на ее нефть, которыми угрожал президент США Дональд Трамп.

Такое мнение кандидат экономических наук, член Национального инвестиционного совета, экс-советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко высказал в эфире «Киев24».

Экономист объяснил, как на Россию повлияет снижение цен на нефть.

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«Если речь идет о России, которая зависит от мировых цен на нефть, давайте все же не забывать, что Россия — это 400 миллионов долларов в день от продажи нефти. И еще дополнительно 100 миллионов они получают от газа, спрос на который тоже будет падать. Именно за нефть они могут получать около 150 миллиардов долларов в год. Если цена на нефть будет снижаться, скажем, на 10%, соответственно они недополучат 15 миллиардов долларов. Является ли это критическим? Это удар, но это некритично для них«, — рассказал Устенко.

В то же время он описал сценарий, при котором Россия может испытать значительно большие финансовые проблемы.

«Критическим будет то, когда будет реализовываться этот план, который мы слышали от Трампа, когда он сказал, что введет санкции, тарифы на российскую нефть. Это к вопросу, почему Россию и Беларусь не задело сейчас введение этих дополнительных таможенных тарифов со стороны США. Там будет разыгрываться дополнительно другой сценарий — эти дополнительные пошлины на российскую нефть. Трамп сказал — 25-50%. Там может быть такая значительная обрезка по доходам россиян», — рассказал кандидат экономических наук.

Кроме того, он напомнил заявление министра финансов США Скотта Бессента о готовности Вашингтона ввести против России санкции по рейтингу 10 из 10.

Заметим, за последние дни цены на нефть резко упали, ненадолго опустившись ниже 60 долл. за баррель. Это самый низкий уровень за последние четыре года.

К слову, в Сенате США представили законопроект о санкциях против России, которым предлагается ввести тариф в 500% на импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть и другое сырье.