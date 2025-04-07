"Контракт 18-24": какие ограничения есть для молодежи

Спецконтракты для молодежи до 25 лет

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Молодежь, которая приходит в ВСУ по контракту «18-24», имеет только девять специальностей на выбор и не может учиться на сержантские должности.

Об этом сообщил заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил ТрО ВСУ Игорь Швайка в эфире Ранок.LIVE. Он добавил, что в Кабмине есть постановление, расширяющее перечень специальностей для контрактников 18-24 лет, но пока этот список ограничен.

«При этом у тех, кто хочет карьерного роста в ВСУ, нет возможности учиться на сержантские должности, если пришли в армию по контракту «18-24». Для этого бойцам предложат другие возможности присоединения к рядам ВСУ», — сказал он.

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Швайка также объяснил, как начисляется обещанный государством 1 млн грн для 18-24-летних украинцев, присоединившихся к армии.

«200 тысяч гривен — за заключение контракта, 300 тысяч гривен — после окончания обучения и зачисления в воинскую часть, и 500 тысяч гривен — после окончания годового контракта или пролонгированного контракта», — сказал военный.

Напомним, в Генштабе ВСУ показали первую девушку, подписавшую контракт 18-24. Она встала на защиту государства в составе 72-й бригады.