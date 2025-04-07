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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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«Контракт 18-24»: які обмеження має молодь

Наразі ті, хто хоче карʼєрного зростання у ЗСУ, не мають можливості навчатися на сержантські посади, якщо прийшли у військо за контрактом «18-24».

Автор публікації
Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Спецконтракти для молоді до 25 років

Спецконтракти для молоді до 25 років

Молодь, яка приходить у ЗСУ за контрактом «18-24», має лише дев’ять спеціальностей на вибір та не може навчатися на сержантські посади.

Про це повідомив заступник начальника 4 центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ Ігор Швайка в ефірі Ранок.LIVE. Він додав, що в Кабміні є постанова, яка розширює перелік спеціальностей для контрактників 18-24 років, але поки цей список обмежений.

«Водночас ті, хто хоче карʼєрного зростання у ЗСУ, не мають можливості навчатися на сержантські посади, якщо прийшли у військо за контрактом „18-24“. Для цього бійцям запропонують інші можливості приєднання до лав ЗСУ», — сказав він.

Швайка також пояснив, як нараховується обіцяний державою 1 млн грн для 18-24-річних українців, які долучилися до війська.

«200 тисяч гривень — за укладення контракту, 300 тисяч гривень — після закінчення навчання і зарахування у військову частину, і 500 тисяч гривень — після закінчення річного контракту або пролонгованого контракту», — сказав військовий.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ показали першу дівчину, яка підписала контракт 18-24. Вона стала на захист держави у складі 72 бригади.

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