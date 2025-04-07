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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
749
Время на прочтение
1 мин

Таисия Литвиненко умерла: где и когда состоится прощание с актрисой

Также стало известно, где похоронят артистку.

Автор публикации
Валерия Сулима Валерия Сулима
Таисия Литвиненко

Таисия Литвиненко / © Facebook

Сын украинской актрисы Таисии Литвиненко, которая умерла 6 апреля, сообщил, где и когда состоится прощание.

В последний путь артистку проведут во вторник, 8 апреля. Чин захоронения начнется во Львове в 12:00 в Храме Святой Троицы УГКЦ. После этого Таисию Литвиненко похоронят на Лычаковском кладбище.

Также сын артистки Назар Стригун сообщил, что 7 апреля в том же храме, где состоятся прощальные мероприятия с его мамой, в 19:00 начнется парастас — упокойное богослужение.

Таисия Литвиненко

Таисия Литвиненко

“Парастас: 7 апреля, 19:00, Храм Святой Троицы УГКЦ. Чин захоронения: 8 апреля, 12:00, в том же храме, с последующим захоронением на Лычаковском кладбище”, — сообщил сын актрисы.

Отметим, Таисия Литвиненко, которая сыграла около ста ролей в театре и снималась в картинах “За двумя зайцами”, “Назар стодоля”, “Вавилон-ХХ” и других, умерла 6 апреля. Артистки не стало в возрасте 90 лет.

Напомним, недавно стало известно, что умер американский актер Вэл Килмер, который сыграл главную роль в фильме “Бэтмен навсегда”. Жизнь звезды Голливуда забрала тяжелая болезнь.

Дата публикации
Количество просмотров
749
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