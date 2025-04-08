Когда в Украину вернется теплая погода - синоптик дала прогноз

Весна в Украине / © Pixabay

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В Украине ближайшая ночь будет еще холоднее — синоптики прогнозируют заморозки до 0…-5 градусов. Это следует учесть, особенно жителям сельской местности и водителям, поскольку возможно образование гололеда.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в среду, 9 апреля, днем также будет прохладно: температура воздуха будет составлять лишь +1…+6 градусов, а на востоке, в частности в Луганской области, немного теплее — до +6…+9 градусов. Местами по стране ожидается облачная погода, местами небольшой снег.

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Синоптик рассказала, что в Киеве 9 апреля без существенных осадков. Ночью заморозки до -1…-3 градусов, а днем температура будет держаться в пределах +1…+3 градуса. Ветер умеренный, но холодный, поэтому стоит одеваться потеплее.

Уже 10 апреля погода начнет меняться — с запада надвигается новый циклон. Он принесет больше осадков и более сильный ветер, что сделает погодные условия некомфортными.

В Украине уже с Вербного воскресенья, примерно с середины апреля, наконец-то придет настоящее весеннее потепление. Температура поднимется до +12…+18 градусов.

Напомним, ранее мы писали о том, каким будет прогноз погоды в Украине на апрель 2025 года.