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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Кумедні кадри: під час прогулянки парком страус "напав" на Бориса Джонсона

Весела ситуація, зафіксована на відео, миттєво розлетілася Мережею.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Борис Джонсон

Борис Джонсон / © Associated Press

Під час прогулянки парком страус “напав” на Бориса Джонсона. Він зазирнув до автівки експрем’єра Великої Британії й цапнув його за руку.

Відео дружина Бориса Джонсона Керрі виклала в Instagram.

Джонсон скрикнув і поїхав далі, а його сім'я не змогла стримати сміху.

“Надто смішно, щоб не поділитися”, — жартівливо підписала ролик Керрі Джонсон.

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив підтримку оновленої угоди між США та Україною щодо доступу до рідкісноземельних металів. За його словами, нинішній варіант документа вигідніший для України, ніж початковий, і може стати важливим кроком у співпраці між країнами.

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