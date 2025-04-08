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Кумедні кадри: під час прогулянки парком страус "напав" на Бориса Джонсона
Весела ситуація, зафіксована на відео, миттєво розлетілася Мережею.
Під час прогулянки парком страус “напав” на Бориса Джонсона. Він зазирнув до автівки експрем’єра Великої Британії й цапнув його за руку.
Відео дружина Бориса Джонсона Керрі виклала в Instagram.
Джонсон скрикнув і поїхав далі, а його сім'я не змогла стримати сміху.
“Надто смішно, щоб не поділитися”, — жартівливо підписала ролик Керрі Джонсон.
Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив підтримку оновленої угоди між США та Україною щодо доступу до рідкісноземельних металів. За його словами, нинішній варіант документа вигідніший для України, ніж початковий, і може стати важливим кроком у співпраці між країнами.