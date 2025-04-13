ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
332
Время на прочтение
1 мин

Прогноз погоды в Украине: синоптик рассказала, чего ожидать

Пасхальная неделя в Украине будет почти летней.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Весна

Весна / © Pixabay

В Украине на этой неделе будет по-настоящему весенняя и комфортная погода. До Пасхи будет преобладать тепло и солнце, только в западных областях иногда возможны дожди.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Температура обрадует: днем воздух будет прогреваться от +13…+19°C до +17…+23°C — самое время гулять, сажать цветы и доставать светлую одежду!

В Киеве — настоящая весна! Без дождей, с солнцем и теплом. Можно смело прятать пуховики, надевать белые кроссовки, темные очки и набирать корзины витамина D.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали, когда в Украину придет тепло.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie