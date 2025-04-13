Прогноз погоды в Украине: синоптик рассказала, чего ожидать

Весна / © Pixabay

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В Украине на этой неделе будет по-настоящему весенняя и комфортная погода. До Пасхи будет преобладать тепло и солнце, только в западных областях иногда возможны дожди.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Температура обрадует: днем воздух будет прогреваться от +13…+19°C до +17…+23°C — самое время гулять, сажать цветы и доставать светлую одежду!

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В Киеве — настоящая весна! Без дождей, с солнцем и теплом. Можно смело прятать пуховики, надевать белые кроссовки, темные очки и набирать корзины витамина D.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали, когда в Украину придет тепло.