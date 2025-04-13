Ракетный удар по Сумах: количество погибших резко возросло

Сумы 13 апреля / © Сумская областная прокуратура

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В Сумах на Вербное воскресенье, 13 апреля, из-за российского ракетного удара погиб 31 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины .

Пока известно, что погиб 31 человек, среди них 2 — это дети.

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«По состоянию на 13:40 погиб 31 человек, из них 2 ребенка. Пострадали 84 человека, из них 10 детей. Работы продолжаются», - говорится в сообщении.

Напомним, утром 13 апреля Россия нанесла ракетный удар по центру Сум. В Сумской ОВА показали последствия жутких обстрелов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак Россия сообщил, что Россия атаковала Сумы на Вербное воскресенье ракетами с кассетными боеприпасами . Таким образом, оккупанты хотели убить как можно больше людей.