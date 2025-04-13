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"Это очень тяжелые условия": генерал об опасности для F-16 в боевой зоне
Генерал-лейтенант выразил надежду, что будут сделаны выводы, позволяющие повысить эффективность задач и сохранить жизнь украинских летчиков.
Истребители F-16, полученные Украиной от партнеров, не оснащены необходимым авиационным оружием, что ограничивает их возможности на поле боя.
Об этом в эфире Radio NV заявил Игорь Романенко, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ и учредитель БФ «Закроем небо Украины».
«Самолеты не новые, только модернизированные. Кроме того, нужно оружие типа "воздух-земля", которое США долго не предоставляли», - отметил Романенко.
По словам генерала, F-16 привлекают не только для ПВО, но и для задач на линии столкновения, где враг имеет значительное преимущество: зенитно-ракетные комплексы большой дальности, авиация с мощным вооружением, ракеты класса «воздух-воздух».
«В таких условиях выполнение боевых задач – это всегда риск и подвиг для наших пилотов», – подчеркнул он.
Напомним, 26-летний летчик F-16 погиб 12 апреля во время выполнения боевого задания.