Що заборонено садити біля гортензії (фото)

Пишні кущі гортензій — секрети садівництва

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Гортензії є улюбленими квітами багатьої садівників. Пишні кущі гортензій чудово виглядають у поєднанні з цілою низкою різних рослин. Але якщо не хочете спровокувати токсичність у своєму саду, радимо уникати розміщення вашої гортензії занадто близько до цих 14-ти популярних садових рослин.

Його рекомендують експерти з садів.

За їхніми словами, треба тримати ці дерева, кущі та рослини подалі від гортензії з різних причин. Тому вони склали цілий список, що варто тримати під рукою, коли будете планувати свій ландшафт. Переконайтеся, що все залишитьться здоровим.

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Для розвитку та цвітіння лаванди потрібні сухі, жаркі та сонячні місця / © Associated Press

Лаванда

Цей кущ чудово виглядатиме поруч із гортензією. Суцвіття квітів лаванди ідеально комбінуються з кулястими фіолетовими, блакитними або рожевими квітами гортензії. Але для розвитку лаванди потрібні сухі, жаркі та сонячні місця, і це не найкраща ситуація для гортензій.

«Гортензії потребують регулярного і, можливо, додаткового поливу в теплі місяці, щоб листя виглядало яскравим, а квіти цвіли, інакше вони можуть поникнути під час денної спеки», — каже Бетані Лакатос, експерт з рослин.

«З цієї причини краще висаджувати їх подалі від сухих рослин, таких як лаванда, чиє коріння чутливе до надмірного поливу», — додає вона.

Чорний горіх

Хто знав, що одні рослини насправді можуть отруювати інші? Ось чому дерево чорного волоського горіха та кущ гортензії є токсичною комбінацією.

«Чорний горіх виділяє хімічну речовину юглон, до якої чутливі деякі рослини, такі як гортензія», — каже Лакатос.

Оскільки найвища концентрація юглона в кореневій зоні чорних волоських горіхів, гортензії слід висаджувати принаймні на відстані 18-20 м від чорних волоських горіхів. Проте, якщо ви посадите деревовидну гортензію (так звану, гладку гортензію), можна й на трохи ближчій відстані.

Троянди — гарний приклад сонцелюбних рослин / © Unsplash

Троянди

Хоча троянди та гортензії — гарна композиція у зрізаному букеті, вони не мають зростати поруч в одному саду. Гортензії люблять трохи тіні та вологий, насичений, злегка кислий ґрунт.

Троянди — гарний приклад сонцелюбних рослин, які полюбляють більш сухі умови.

Соняшники

Ці квіти полюбляють сонячні промені, але це не єдина причина, чому вони не найкращі сусіди гортензій.

«Деякі рослини виділяють хімічні речовини, які пригнічують ріст сусідніх рослин, процес, відомий як алелопатія», — каже фахівець.

Багато рослин певною мірою є алелопатичними, зокрема соняшник.

Розмарин не можна саджати поруч з гортензією / © Credits

Розмарин

Колюче листя та крихітні квіти розмарину були б гарним контрастом до великих квітів гортензії, але це ще один випадок невідповідності між потребами рослин, оскільки розмарин віддає перевагу сонячним місцям і сухим умовам.

Золотарник

Жовтий відтінок виглядатиме гарно з більш холодними відтінками гортензії, але золотарник також має тенденцію бути алелопатичним і може завдати шкоди кущам гортензії.

Очиток не любить багато вологи

Очиток

Якщо ви шукаєте квітучу рослину, яка добре почувається в сухих умовах, витривалий очиток — ваша рослина. Але якщо ви шукаєте чудового компаньйона для своєї гортензії, це точно не він.

Чорнобривці є улюбленими квітами садоводів / © Unsplash

Чорнобривці

Чорнобривці є улюбленими квітами садоводів. Ці рослини відлякують шкідників, але краще тримати їх подалі від гортензії, оскільки їм потрібні зовсім інші умови вирощування.

Часник

Посадка їстівних рослин разом із квітами — це завжди крута комбінація, але тримайте часник подалі від своєї гортензії. Він також виробляє алелопатичні хімічні речовини, які зупинять зростання вашої гортензії.

Чебрець

Ця багаторічна трав’яниста рослина віддає перевагу сухим, сонячним місцям, які не підходять для гортензій. Якщо у вас немає сонячного місця поруч із вашою гортензією, і ви можете здійснювати дуже цілеспрямований полив, одна з ваших рослин буде дуже нещасною.

Столітник

Рослини агави гарно почуваються під сонячними променями і в місцях, схильних до посухи, а це означає, що їм потрібні зовсім інші умови вирощування, ніж гортензіям.

Рослини юкки є ще одним фаворитом для сухих, схожих на посуху умов / © pixabay.com

Юкка

Рослини юкки є ще одним фаворитом для сухих, схожих на посуху умов, які гортензія точно не оцінить. Юкку потрібно розмістити на сонці, краще у західній частині свду, де ця рослина зможе купатися у променях сонця.

Форзиція

Форзиція може здатися чудовою рослиною-компаньйоном для гортензії, оскільки вона виробляє яскраво-жовте цвітіння навесні, перш ніж гортензія розквітне влітку. Але садоводи кажуть, що форзиція — чергова рослина, яка бере участь у алелопатії та може уповільнити або зупинити ріст вашої гортензії.

Великі дерева та кущі

Тримайте гортензії подалі від великих дерев.

Великі дерева і навіть великі кущі можуть завдати шкоди гортензіям та іншим рослинам, як блокуючи вхідне світло, так і випереджаючи їх і споживаючи всі доступні ресурси.

Нагадаємо, верби або берези потребують багато води, тому можуть бути гарними сусідами до цих рослин.

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