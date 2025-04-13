Что запрещено сажать рядом с гортензией (фото)

Пышные кусты гортензий — секреты садоводства

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Гортензии являются излюбленными цветами многих садоводов. Пышные кусты гортензий прекрасно смотрятся в сочетании с целым рядом разных растений. Но если не хотите спровоцировать токсичность в своем саду, советуем избегать размещения вашей гортензии слишком близко к этим 14 популярным садовым растениям.

Его рекомендуют эксперты по саду.

По их словам, нужно держать эти деревья, кустарники и растения подальше от гортензии по разным причинам. Поэтому они составили целый список, что следует держать под рукой, когда будете планировать свой ландшафт. Убедитесь, что все будет здорово.

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Для развития и цветения лаванды нужны сухие, жаркие и солнечные места. / © Associated Press

Лаванда

Этот куст будет отлично смотреться рядом с гортензией. Соцветия цветов лаванды идеально сочетаются с шаровидными фиолетовыми, голубыми или розовыми цветами гортензии. Но для развития лаванды нужны сухие, жаркие и солнечные места, и это не самая лучшая ситуация для гортензий.

«Гортензии нуждаются в регулярном и, возможно, дополнительном поливе в теплые месяцы, чтобы листья выглядели яркими, а цветы цвели, иначе они могут поникнуть во время дневной жары», — говорит Бетани Лакатос, эксперт по растениям.

«По этой причине лучше высаживать их подальше от сухих растений, таких как лаванда, чьи корни чувствительны к чрезмерному поливу», — добавляет она.

Черный орех

Кто знал, что одни растения действительно могут отравлять другие? Вот почему дерево черного грецкого ореха и куст гортензии является токсичной комбинацией.

«Черный орех выделяет химическое вещество юглон, к которому чувствительны некоторые растения, такие как гортензия», — говорит Лакатос.

Поскольку самая высокая концентрация юглона в корневой зоне черных грецких орехов, гортензии следует высаживать по крайней мере на расстоянии 18-20 м от черных грецких орехов. Однако, если вы посадите древовидную гортензию (так называемую, гладкую гортензию), можно и на более близком расстоянии.

Розы — хороший пример солнцелюбивых растений / © Unsplash

Розы

Хотя розы и гортензии — хорошая композиция в срезанном букете, они не должны расти рядом в одном саду. Гортензии любят немного тени и влажную, насыщенную, слегка кислую почву.

Розы — хороший пример солнцелюбивых растений, которые любят более сухие условия.

Подсолнечники

Эти цветы любят солнечные лучи, но это не единственная причина, почему они не самые лучшие соседи гортензий.

«Некоторые растения выделяют химические вещества, которые угнетают рост соседних растений, процесс, известный как аллелопатия», — говорит специалист.

Многие растения в определенной степени являются аллелопатическими, в частности подсолнечник.

Розмарин нельзя сажать рядом с гортензией / © Credits

Розмарин

Колючие листья и крошечные цветы розмарина были бы хорошим контрастом к большим цветам гортензии, но это еще один случай несоответствия между потребностями растений, поскольку розмарин предпочитает солнечные места и сухие условия.

Золотарник

Желтый оттенок будет выглядеть красиво с более холодными оттенками гортензии, но золотарник также имеет тенденцию быть аллелопатическим и может нанести вред кустам гортензии.

Очиток не любит много влаги

Очиток

Если вы ищете цветущее растение, которое хорошо чувствует себя в сухих условиях, выносливый очиток — ваше растение. Но если вы ищете замечательного компаньона для своей гортензии, это точно не он.

Бархатцы являются любимыми цветами садоводов / © Unsplash

Бархатцы

Бархатцы являются любимыми цветами садоводов. Эти растения отпугивают вредителей, но лучше держать их подальше от гортензии, поскольку им требуются совсем другие условия выращивания.

Чеснок

Посадка съедобных растений вместе с цветами — это всегда крутая комбинация, но держите чеснок подальше от своей гортензии. Он также производит аллелопатические химические вещества, которые остановят рост вашей гортензии.

Тимьян

Это многолетнее травянистое растение предпочитает сухие, солнечные места, не подходящие для гортензий. Если у вас нет солнечного места рядом с вашей гортензией, и вы можете производить очень целенаправленный полив, одно из ваших растений будет очень несчастным.

Столетник

Растения агавы хорошо чувствуют себя под солнечными лучами и в местах, подверженных засухе, а это значит, что им нужны совсем другие условия выращивания, чем гортензиям.

Растения юкки являются еще одним фаворитом для сухих, похожих на засуху условий. / © pixabay.com

Юкка

Растения юкки являются еще одним фаворитом для сухих, похожих на засуху условий, гортензия точно не оценит. Юкку нужно разместить на солнце, лучше в западной части света, где это растение сможет купаться в лучах солнца.

Форзиция

Форзиция может показаться превосходным растением-компаньоном для гортензии, поскольку она производит ярко-желтое цветение весной, прежде чем гортензия расцветет летом. Но садоводы говорят, что форзиция — очередное растение, которое участвует в аллелопатии и может замедлить или остановить рост вашей гортензии.

Большие деревья и кустарники

Держите гортензии вдали от больших деревьев.

Большие деревья и даже большие кусты могут нанести вред гортензиям и другим растениям, как блокируя входящий свет, так и опережая их и потребляя все доступные ресурсы.

Напомним, ивы или березы нуждаются в много воды, поэтому могут быть хорошими соседями к этим растениям.

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