Археологи виявили невідоме місто, якому 3400 років

Знахідка археологів / © livescience.com

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На території Єгипту археологи розкопали стародавнє місто віком близько 3400 років. Воно виникло у період розквіту Нового царства. Вчені припускають, що будівництво почалося за правління батька Тутанхамона, а завершував його один із найвідоміших фараонів — Рамсес II.

Дослідження опубліковано в журналі Antiquity, пише Live Science.

На півночі Єгипту археологи знайшли руїни давнього поселення, розташованого за 43 км від Александрії, поруч із Середземним морем. Ця знахідка змінює уявлення про історію регіону — вчені вважали, що люди з’явилися тут лише в елліністичний період, з приходом греків наприкінці IV століття до н.е.

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Дослідження показало, що поселення значно давніше, ніж вважалося: його збудували ще в період Нового царства, понад 3 тисячі років тому. Це робить знахідку найдавнішим поселенням на півночі країни. Хоча точні межі міста ще не визначені, археологи вже бачать ознаки розвиненої інфраструктури — зокрема, вулиці були спеціально спроєктовані для відведення води та захисту будівель від руйнування.

Серед знайдених споруд — храм, споруджений за правління Рамсеса II, а також приватні поминальні храми. Написи, які вдалося прочитати археологам, свідчать про те, що там ховали військових. Це дозволяє припустити, що місто було військовим поселенням з укріпленнями та адміністративними будівлями.

Археологи знайшли глечик зі старовинним клеймом, де написано ім’я Мерітатон. Це була донька знаменитих Ехнатона та Нефертіті. Сам Ехнатон прославився тим, що змінив релігію в Єгипті, наказавши поклонятися лише одному богу — Атону. Але його син Тутанхамон повернув усе, як було — з багатьма богами.

На думку науковців, клеймо з ім’ям Мерітатон, знайдене на глечику, може свідчити про те, що на цьому місці колись виробляли вино для фараонської родини. Археологи вважають, що виноградники охоронялися військовими, а саме поселення виникло, ймовірно, в епоху Ехнатона. Виявлений храм підтверджує важливу стратегічну і культурну роль міста. Дослідження тривають, і науковці сподіваються з’ясувати не лише розміри поселення, а й те, як його називали давні єгиптяни.

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