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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Зеленский сообщил, в каком состоянии находятся раненые после обстрела Сум

Ликвидация последствий обстрела продолжается, а все необходимые службы вовлечены в спасательную операцию.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Последствия обстрелов Сум

Последствия обстрелов Сум.

Президент Владимир Зеленский сообщил обновленные данные о пострадавших в результате ракетного удара России по Сумам.

По его словам, медики борются за жизнь десятков человек.

"68 пострадавших сейчас находятся в медицинских учреждениях. Из них восемь - в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь и сохранить здоровье раненых", - заявил президент.

Он отметил, что ликвидация последствий обстрела продолжается, а все необходимые службы вовлечены в спасательную операцию. На месте работают бригады скорой помощи, спасатели, полиция, коммунальные службы и волонтеры.

В результате удара российских баллистических ракет повреждено по меньшей мере 20 зданий. Среди них Сумской государственный университет, пять многоэтажек, кафе, магазины и здание районного суда.

"Пострадали куда обратиться за помощью, и благодаря вам она предоставляется так, как нужно", - добавил Зеленский, поблагодарив всех служб, привлеченных к ликвидации последствий трагедии.

Напомним, что по обновленным данным, в результате ракетного удара РФ по Сумам погибли 34 человека, из них 2 ребенка. Пострадали 117 человек, из них 15 детей.

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