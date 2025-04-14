Враг ночью запустил по Украине 62 БПЛА: сколько дронов удалось сбить

РФ атаковала Украину дронами

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В ночь на понедельник, 14 апреля, россияне атаковали Украину 62 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами разных типов. Запуск БПЛА враг осуществлял с территории РФ и временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

«По состоянию на 09.00 подтверждено сбивание 40 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и юге страны. 11 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий)», — говорится в сообщении.

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Военные отметили, что под ударом врага этой ночью были Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Харьковская области. Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Напомним, в результате атаки беспилотника было повреждено предприятие в Харькове. В складском помещении с продуктами питания возник масштабный пожар.