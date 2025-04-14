Ворог вночі запустив по Україні 62 БПЛА: скільки дронів вдалося збити

РФ атакувала Україну дронами

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У ніч проти понеділка, 14 квітня, росіяни атакували Україну 62 ударними безпілотниками типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів. Запуск БПЛА ворог здійснював із території РФ та тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

«Станом на 09.00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни. 11 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)», — йдеться у повідомленні.

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Військові зазначили, що під ударом ворога цієї ночі були Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина. Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нагадаємо, в результаті атаки безпілотника було пошкоджено підприємство у Харкові. У складському приміщенні із продуктами харчування виникла масштабна пожежа.